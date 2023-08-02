Очередная партия гуманитарной помощи отправилась в зону СВО из Удмуртии

В зону СВО из Удмуртии отправили уже 800 тонн гуманитарной помощи. Фото: Александр Бречалов

Новая партия гуманитарной помощи отправилась к бойцам в зоне СВО из Удмуртии. Об этом сообщает глава региона Александр Бречалов.

Заказ на необходимые материалы поступил от полка. Так, у военнослужащих сломалась машина с цистерной для подвоза воды, поэтому мужчинам отправили новую. Также в зону СВО отправили бутыли с водой и еврокубы для ее хранения.

Кроме того, военнослужащие получат пиломатериалы для строительства блиндажей, строительные материалы, продовольствие, личные посылки и газеты с новостями, чтобы мужчины знали, что происходит на Родине.

Сформировать отправку помогли предприниматели, а также родственники военнослужащих и другие жители региона. На погрузке помогали добровольцы и волонтеры. Отмечается, что на данный момент из Удмуртии отправилось более 800 тонн грузов для поддержки бойцов.

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