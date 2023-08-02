Провал асфальта у ТЦ «Эльгрин» в Ижевске устранят до конца августа

Для определения причины провала необходимы земляные работы и обследование. Фото: @izhevskgdegaistoyat
Провал асфальта у ТЦ «Эльгрин» в Ижевске могут отремонтировать до конца августа. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Т Плюс» в Удмуртии.
На просадку пожаловались ижевчане в соцсетях.
«Несмотря на заверения администрации ликвидировать просадки асфальта у остановки «Эльгрин» до конца июля, – провал продолжает действовать», – написали горожане.
Фото: @izhevskgdegaistoyat
Энергетики отметили, что перед ремонтом необходимо провести ряд подготовительных работ.
«Для определения причины провала необходимы земляные работы и обследование. В планах – начать эти мероприятия на текущей неделе. Полное благоустройство будет выполнено ориентировочно до конца августа», – заявили в пресс-службе «Т Плюс».
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