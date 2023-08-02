Провал асфальта у ТЦ «Эльгрин» в Ижевске устранят до конца августа

Для определения причины провала необходимы земляные работы и обследование. Фото: @izhevskgdegaistoyat

Провал асфальта у ТЦ «Эльгрин» в Ижевске могут отремонтировать до конца августа. Об этом сообщили в пресс-службе филиала ПАО «Т Плюс» в Удмуртии.

На просадку пожаловались ижевчане в соцсетях.

«Несмотря на заверения администрации ликвидировать просадки асфальта у остановки «Эльгрин» до конца июля, – провал продолжает действовать», – написали горожане.

Фото: @izhevskgdegaistoyat

Энергетики отметили, что перед ремонтом необходимо провести ряд подготовительных работ.

«Для определения причины провала необходимы земляные работы и обследование. В планах – начать эти мероприятия на текущей неделе. Полное благоустройство будет выполнено ориентировочно до конца августа», – заявили в пресс-службе «Т Плюс».

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Очередная партия гуманитарной помощи отправилась в зону СВО из Удмуртии

Улица Новаторов появилась в Ижевске

Специалист Роспотребнадзора по Удмуртии рассказал, какие вредные вещества попадают в воздух