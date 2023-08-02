Деревянный дом сгорел в Удмуртии из-за утечки газа 1 августа

Фото: МЧС Удмуртии

1 августа, в 17:30 в селе Факел Игринского района загорелся двухквартирный деревянный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По предварительным данным, возгорание началось из-за утечки газа из плиты. Хозяйка одной из квартир поставила пирог в духовку и отошла в гостиную. Вернувшись, она увидела, что стена за плитой объята огнем. Женщина попыталась сбить огонь при помощи одеяла, но безуспешно.

В результате пламя уничтожило обе квартиры и надворные постройки на 183 кв.м. В ведомстве отметили, что в доме не были установлены автономные дымовые пожарные извещатели.

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