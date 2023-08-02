63-летнего пенсионера зарубили топором в Удмуртии

Подозреваемый в убийстве задержан. Фото: СУ СК России по Удмуртии

63-летнего жителя поселка Балезино зарубили топором в собственном доме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Трагедия произошла 31 июля. По версии следствия, между погибшим и 62-летним мужчиной, который жил с ним после освобождения из колонии, произошла ссора. Во время конфликта подозреваемый схватился за топор и несколько раз ударил потерпевшего. От полученных ранений он скончался на месте. Оба мужчины на тот момент были пьяны.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан. Следователь готовит ходатайство, которое позволит заключить его под стражу. В ведомстве отметили, что ранее мужчина был судим за убийство.

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