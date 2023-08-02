37-летний житель Удмуртии обвиняется в убийстве соседа

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» Фото: Амир Закиров

В Малопургинском районе в убийстве соседа обвиняется 37-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, в марте 2023 года мужчины выпивали в доме обвиняемого. Затем собутыльники поссорились и обвиняемый ударил потерпевшего кухонным ножом в грудную клетку. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Для того, чтобы скрыть преступление обвиняемый спрятал тело в выгребной яме на своем участке. Труп потерпевшего удалось найти спустя два месяца после произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). После обнаружения трупа обвиняемый признался в убийстве. Ему грозит до 20 лет колонии.

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