Мотоциклист пострадал в ДТП в Ижевске

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Вечером 2 августа в Ижевске неподалеку от СНТ «Пазелинка» произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба первого отдела УГИБДД МВД по Удмуртии.

По данным ведомства, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе.

«39-летний водитель мотоцикла «Honda» при резком торможении, перед остановившимся впереди автомобилем «Nissan X-Trail», допустил опрокидывание мотоцикла с последующим падением мотоциклиста на автомобиль», – говорится в сообщении.

В результате торможения водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован.

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