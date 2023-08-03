56-летняя жительница Удмуртии убила подругу за медленный танец с ее мужем

Ближайшие 7 с половиной лет женщина проведет в колонии Фото: Мария Бакланова

В Кизнерском районе по обвинению в убийстве соперницы осудили 56-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ноябре 2022 года обвиняемая проводила вечер в компании супруга и их приятельницы. Компания выпила и начала танцевать. Затем обвиняемая увидела, как ее муж кружится в медленном танце с их гостьей и разозлилась. Женщина взяла нож и воткнула его в спину подруге. От полученного удара потерпевшая скончалась на месте.

Суд признал женщину виновной по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ближайшие 7 с половиной лет обвиняемая проведет в колонии. Приговор в законную силу не вступил.

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