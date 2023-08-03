253 недоношенных младенца выходили в Ижевске в 2023 году

Самый маленький из спасенных малышей при рождении весил всего 470 граммов Фото: Диля Ахмадишина

За 7 месяцев 2023 года врачи Перинатального центра РКБ №1 Ижевска выходили 253 малыша, которые появились на свет раньше положенного срока – с 22 по 34 неделю беременности. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Самый маленький из спасенных малышей при рождении весил всего 470 граммов. Он и его брат-близнец родились на 27 неделе беременности. Напомним, в конце июля после двух месяцев наблюдения в больнице братьев и их маму выписали домой. Сейчас оба ребенка развиваются нормально, а вес того мальчика, что при рождении был экстремально низким, достиг уже двух кг.

По словам врачей, ежегодно в Удмуртии раньше положенного срока рождается около тысячи малышей с низкой или экстремально низкой массой тела. Медики используют самые современные технологии бережного выхаживания. Отдельное внимание уделяется сохранению грудного вскармливания.

«С мамами детей, которые родились раньше срока, мы стараемся максимально сохранить лактацию до того момента, пока малыш не сможет питаться самостоятельно. Это непросто, но мы прикладываем все усилия для того, чтобы помочь женщине. Даже если ребенок находится в реанимации, молоко сцеживается и вводится ребенку через зонд. Это особенно важно для таких деток, потому что в грудном молоке содержаться все необходимые питательные вещества и антитела, которые помогают защитить иммунитет недоношенного малыша», – объяснила старшая медицинская сестра Перинатального центра Анна Гордеева.

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