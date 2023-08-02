Контракт с подрядчиком на ремонт подземного перехода около УдГУ вновь расторгли

Ремонт перехода длится уже более года Фото: Мария Бакланова

Администрация Ижевска расторгла контракт с подрядной организацией, которая занималась ремонтом подземного перехода рядом с УдГУ. Об этом сообщает исполняющий полномочия главы города Владимир Гуляев. Подрядчика внесут в реестр недобросовестных поставщиков.

«Работы на объекте вместо 1 апреля начались только 10 мая, за это с подрядчика взысканы штраф и неустойка. Причины руководством организации назывались самые разные – от пьянства рабочих до невозможности покупки указанных в контракте ограждений», – сказал Гуляев.

Срок сдачи объекта был 31 июля, но работы до сих пор не закончены. Служба благоустройства подготовила документы в суд для расторжения контракта и взыскания штрафа.

«Но и с себя ответственности за срыв сроков не снимаем: приняли кадровые решения. Сегодня покидает пост заместитель руководителя Службы благоустройства и дорожного хозяйства, который курировал проект», – сказал врип главы Ижевска.

Теперь завершение сроков ремонта подземного перехода зависит от поиска нового подрядчика. Напомним, работы начались более года назад, в июле 2022 года. Реконструкцию Александр Бречалов поручил лично бывшему главе города Олегу Бекмеметьеву. В ноябре один из проходов перекрыли для того, чтобы обезопасить студентов от пыли и грязи. Но что-то пошло не так, и контракт с подрядчиком расторгли. В феврале власти нашли нового подрядчика, но как мы видим выбор был не совсем удачным.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Провал асфальта у ТЦ «Эльгрин» в Ижевске устранят до конца августа

63-летнего пенсионера зарубили топором в Удмуртии

Новый налог: старшие по дому должны будут отдавать государству часть своего вознаграждения