Движение транспорта ограничат на улице Новая в Ижевске 5 августа

На время проведения работ на участке установят предупредительные знаки. Фото: администрация Ижевска

Движение транспорта временно ограничат на улице Новая в Ижевске. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий полномочия главы столицы Удмуртии Владимир Гуляев.

Ограничения введут 5 августа с 00:01 до 23:59. В указанный период на участке отремонтируют теплосеть. Во время работ ПАО «Т Плюс» установит рядом с раскопами предупредительные знаки. Жителей и гостей Ижевска просят учитывать эту информацию при составлении маршрута.

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