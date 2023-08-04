Глава муниципалитета в Удмуртии украла из бюджета более 25 тысяч рублей

Женщина возместила украденные деньги Фото: Амир Закиров

Главу муниципального образования Нижнепыхтинское поймали на краже денег из бюджета Дебесского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ноябре и декабре 2021 года женщина вносила ложные данные в табели учета о рабочем времени сотрудников. Из бюджета района выделялись деньги на выплату зарплаты водителя, который по факту свои обязанности не выполнял. Таким образом глава МО незаконно обогатилась на более чем 25 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной и взыскал с нее украденные деньги. Решение суда исполнено в полном объеме.

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