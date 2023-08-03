Голые стены и грязный пол: так выглядит многострадальная «подземка» у УдГУ сейчас

Рабочие убрали старое покрытие ос стен и демонтировали лестницы Фото: Мария Бакланова

2 августа стало известно об очередном расторжении контракта с подрядчиком, который должен был провести ремонт подземного перехода рядом с УдГУ. Врип Ижевска Владимир Гуляев заявил, что рабочие вместо приведения «подземки» в порядок пьянствовали и ссылались на то, что никак не могут купить необходимые конструкции. «Комсомолка» узнала, в каком состоянии подрядчик оставил недоделанный объект.

Фото: Бакланова Мария

Фото: Бакланова Мария

Напомним, работы начались 10 мая. Таким образом, более чем за два месяца рабочие сняли старое покрытие со стен и демонтировали лестницы.

Фото: Бакланова Мария

Фото: Бакланова Мария Фото: Мария Бакланова

Фото: Бакланова Мария

Отметим, что на ремонт подземного перехода из городского бюджета выделили почти 20 млн рублей. Подрядчик обещал отремонтировать подземный переход до 31 июля, но как мы видим, в очередной раз «что-то пошло не так». Изначально привести «подземку» в порядок собирались еще к 1 сентября 2022 года, но опять же из-за недобросовестности подрядчика планы пришлось сдвинуть. Отметим, что ускорить реконструкцию объекта поручил Александр Бречалов бывшему главе города Олегу Бекмеметьеву еще в июле 2022 года. Сейчас снова потребуется время для того, чтобы найти подрядчика, затем, если победитель торгов все-таки будет, – для проведения работ.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

253 недоношенных младенца выходили в Ижевске в 2023 году

Куратора проекта по ремонту подземки рядом с УдГУ уволили из-за очередного срыва сроков работ

Будет непросто: что ижевчане могут вырастить из семян экзотических фруктов