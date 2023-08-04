Погода в Ижевске на день: 4 августа ожидаются кратковременные дожди и жара до +29 градусов

Прогноз для ижевчан на пятницу Фото: Иван МАКЕЕВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 4 августа в столице региона ожидается пасмурная погода. Пройдут кратковременные дожди, местами по республике вероятны грозы.

Температура воздуха днем +27.. +29°С. Скорость северо-западного ветра будет достигать 5-10 м/с.

Вечером, по данным гидрометцентра России, ожидается до +17°С. Осадки маловероятны. Ветер изменится на западный и снизит скорость до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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