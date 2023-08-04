Стационарный и мобильный: два новых УЗИ-аппарата купили для детской больницы в Удмуртии

Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

В Республиканскую детскую клиническую больницу в Ижевске привезли два новых УЗИ-аппарата. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Один из аппаратов является стационарным и относится к оборудованию экспертного класса. Его разместили в диагностическом отделении хирургии. Второй аппарат – мобильный, его можно перемещать в реанимацию или травматологию, то есть использовать в том случае, если диагностика нужна, но самого пациента лучше не перевозить.

Как рассказала зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук, у аппаратов есть несколько видов датчиков, которые позволяют исследовать внутренние органы, делать эхо сердца и проводить допплеровское исследование с целью оценки кровообращения.

Ежедневно на каждом из аппаратов проводятся десятки обследований.

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