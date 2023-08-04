По 17 случаев клещевого энцефалита и боррелиоза зафиксировали в Ижевске

В районах республики заболевших меньше Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

80 жителей Удмуртии с начала клещевого сезона заболели опасными инфекциями, которые переносятся кровососами. Как сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора, за прошедшие весенние и летние месяцы были зарегистрированы 43 случая боррелиоза и 37 случаев клещевого вирусного энецефалита.

Подавляющее большинство заболевших – ижевчане. Зафиксировано по 17 случаев той и другой инфекции. Боррелиоз диагностировали у 16 взрослых и 1 ребенка, энцефалит – у 13 взрослых и 4 детей. Также 1 взрослый и 1 ребенок заболели энцефалитом в Можге, двое заболевших в Воткинске.

В районах зарегистрировано по 1-6 случаев боррелиоза и по 1-4 случаев энцефалита.

Отмечается, что заболевшие люди не имели прививки против клещевого энцефалита.

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