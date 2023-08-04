По 17 случаев клещевого энцефалита и боррелиоза зафиксировали в Ижевске

В районах республики заболевших меньше
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
80 жителей Удмуртии с начала клещевого сезона заболели опасными инфекциями, которые переносятся кровососами. Как сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора, за прошедшие весенние и летние месяцы были зарегистрированы 43 случая боррелиоза и 37 случаев клещевого вирусного энецефалита.
Подавляющее большинство заболевших – ижевчане. Зафиксировано по 17 случаев той и другой инфекции. Боррелиоз диагностировали у 16 взрослых и 1 ребенка, энцефалит – у 13 взрослых и 4 детей. Также 1 взрослый и 1 ребенок заболели энцефалитом в Можге, двое заболевших в Воткинске.
В районах зарегистрировано по 1-6 случаев боррелиоза и по 1-4 случаев энцефалита.
Отмечается, что заболевшие люди не имели прививки против клещевого энцефалита.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Погода в Ижевске на день: 4 августа ожидаются кратковременные дожди и жара до +29 градусов
Стационарный и мобильный: два новых УЗИ-аппарата купили для детской больницы в Удмуртии
Глава муниципалитета в Удмуртии украла из бюджета более 25 тысяч рублей