42-летнего жителя Удмуртии подозревают в выращивании наркотиков

Возбуждено уголовное дело. Фото: МВД по Удмуртии

В поселке Ува по подозрению в выращивании и хранении наркотиков задержан 42-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

На приусадебном участке мужчины стражи порядка обнаружили 5 кустов конопли общей массой 1,2 кг, а также наркотики: 24,86 гр. марихуаны и 120 гр. конопли. Задержанный объяснил полицейским, что выращивал запрещенные вещества для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, а также растений, содержащих наркотические средства, либо их частей). Мужчине грозит до 10 лет колонии.

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