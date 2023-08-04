В Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО старшим лейтенантом

Максим Соколов. Фото: @id38097905

3 августа в Воткинске в последний путь проводили погибшего в Украине старшего лейтенанта Максима Соколова. Об этом сообщает глава муниципалитета Алексей Заметаев.

За проявленное мужество командира взвода посмертно наградили медалью за Отвагу. Отличительный знак власти района передали семье военнослужащего.

Глава Удмуртии выразил соболезнования близким погибшего. Семье военнослужащего оказывается вся необходимая помощь.

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