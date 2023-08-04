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НовостиОбщество4 августа 2023 11:12

Артиллерийский снаряд ликвидировали в лесу в Удмуртии

Сотрудники лесничества в Удмуртии обнаружили артиллерийский снаряд времен гражданской войны
Софья Кель
Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

В лесничестве в Удмуртии обнаружили артиллерийский снаряд времен гражданской войны. Об этом в телеграм-канале сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов.

«Сейчас наши лесопользователи и сотрудники лесничеств заняты работами по уходу за посадками – в одну из таких вчера они обнаружили артиллерийский снаряд», – объяснил министр.

Руководитель лесничества сообщил об опасной находке в полицию, а затем организовал временную охрану объекта до приезда стражей порядка. Снаряд ликвидировали. К счастью, обошлось без пожара.

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