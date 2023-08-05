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НовостиОбщество5 августа 2023 9:29

Проверку информации о загрязнении пруда проводят в Ижевске

В районе Воложки в пруд якобы сливают черную жидкость
Инга Коган
Фото: ТГ

Фото: ТГ

В Ижевске проводится доследственная проверка по информации о загрязнении пруда. Сведения появились в ряде СМИ республики, сообщает Следственное управление СК РФ по Удмуртии.

Подчеркивается, что в городской пруд в районе Воложки кто-то сливал жидкость черного цвета с запахом нефтепродуктов.

Сейчас в рамках проверки следователи устанавливают все обстоятельства и опрашивают очевидцев.

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