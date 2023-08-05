Проверку информации о загрязнении пруда проводят в Ижевске

Фото: ТГ
В Ижевске проводится доследственная проверка по информации о загрязнении пруда. Сведения появились в ряде СМИ республики, сообщает Следственное управление СК РФ по Удмуртии.
Подчеркивается, что в городской пруд в районе Воложки кто-то сливал жидкость черного цвета с запахом нефтепродуктов.
Сейчас в рамках проверки следователи устанавливают все обстоятельства и опрашивают очевидцев.
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