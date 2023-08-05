В погоне за нетрезвым водителем в Ижевске машина ДПС врезалась в шлагбаум

Скриншот с видео vk.com/zlou18

В Ижевске произошла авария с участием служебной машины ДПС. Все случилось на ул. Ильфата Закирова, около дома № 16. Момент аварии попал на видео камер видеонаблюдения – это видео уже распространилось по социальным сетям города.

4 августа машина ДПС преследовала водителя на автомобиле Mercedes. Тот, по предварительным данным, был в нетрезвом виде и не реагировал на просьбы полицейских об остановке.

На кадрах видно, как иномарка подъезжает к дому и дальше едет прямо по газонам. В этот же момент водитель машины ДПС, не справившись с управлением, на всем ходу врезается в шлагбаум, задевая по ходу движения несколько машин.

После столкновения из машины выбегают двое полицейских и преследуют нарушителя. В конце концов последний был пойман.

К счастью, в аварии никто из жителей не пострадал.

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