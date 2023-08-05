Повышенное давление может говорить о избытке витамина

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Давно известно, что витамин D необходим организму человека. Но его переизбыток может привести к неприятным последствиям. Об этом заявила в беседе с RT терапевт Ирина Елфимова.

В профилактических целях взрослым необходимо принимать этот витамин в период с октября по апрель. Но чтобы контролировать уровень витамина, нужно сдавать анализы на его содержание.

Эксперт объяснила, что витамин D помогает наладить процессы в организме, улучшает всасываемость кальция и кальциево-фосфорный обмен, обеспечивает хорошую работу иммунитета, уменьшает воспалительные процессы. При беременности этот витамин помогает избежать преждевременных родов и инфекций.

Его нехватка приводит к остеопорозу, появлению аутоиммунных заболеваний, также может развиваться мышечная слабость, миопатия.

Главное, что нужно учитывать при приеме витамина D – это его количество.

«Переизбыток витамина D может приводить к появлению нежелательных проблем. Среди них: чрезмерное накопление кальция (что способно привести к отложению кальция в мягких тканях организма), повышение артериального давления, рвота, диарея, мышечная слабость. При этом симптомы гипервитаминоза проявляются спустя длительное время (до нескольких месяцев), потому нередко нежелательные симптомы путают с пищевым отравлением», - подчеркнула врач.

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