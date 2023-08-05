9-классник из Ижевска по интернету обманул жительницу Саратовской области

Фото: архив КП

Жительница Маркса, города в Саратовской области России стала жертвой мошенника. Им оказался девятиклассник из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

28-летняя женщина на сайте бесплатных объявлений нашла нужный ей телефон. Связалась с продавцом и перевела ему 12,5 тысяч рублей. Но товар свой она так и не дождалась. Продавец перестал выходить на связь.

Женщина обратилась в полицию лишь через 2 месяца после произошедшего.

Полицейские смогли установить, кто стоит за этой банальной схемой мошенничества. Им оказался несовершеннолетний житель столицы Удмуртии, ранее в криминале не замеченный. Теперь же он фигурант уголовного дела.

Сейчас расследование продолжается. За школьником наблюдают.

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