С 26 июля возобновлены отпуска для солдат СВО из Удмуртии

Фото: правительство Удмуртии

4 августа прошла встреча главы Удмуртии Александра Бречалова с семьями, что родные сейчас служат в зоне СВО. На встречу пришли более 90 человек из разных районов и городов региона.

«Мы общались больше двух часов, обговорили очень много очень непростых моментов. На вопросы, которые в моей компетенции, дал ответы. Остальные взяли в работу», - написал глава региона у себя на странице ВКонтакте.

Одним из вопросов, озвученных на встрече, отпуска военных.

«Домой отдохнуть съездили примерно 65% наших бойцов. На некоторое время по понятным причинам выдача отпусков приостанавливалась. С 26 июля их возобновили. Мы переговорили с командованием – сейчас составлен четкий график – мы постараемся его отслеживать, чтобы в ближайшие месяцы все мужчины смогли съездить домой», - подчеркнул Бречалов.

По его словам, на прошлой неделе на месте дислокации удмуртских бойцов побывал зампредседателя правительства республики, в прошлом боевой офицер, Ильяс Ханнанов. Он пообщался с военнослужащими, проверил, в чем они нуждаются.

«Из республики в зону спецоперации отправлено уже больше 800 тонн гумпомощи, и отправки идут почти каждую неделю – спасибо неравнодушным жителям. На этой неделе уехала очередная большая партия с лесом и пиломатериалами. Запросы бойцов будем прорабатывать вместе с Министерством обороны», - сообщил глава региона.

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