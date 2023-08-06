Сразу 7 машин со стройматериалами обчистил житель Ижевска

Фото: архив КП

В Ленинском районе Ижевска орудовал вор, похищающий из машин стройматериалы. Его нашли, уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Всего ранее судимый за такие же преступления мужчина обчистил 7 машин – все они находились в Ленинском районе города. Он орудовал ночью, с марта по май этого года. Выбирал авто, оклеенные наружной рекламой строительных услуг: он понимал, что там могут лежать интересующие его стройматериалы.

Всего воришка украл товаров на сумму 150 тысяч рублей – не брезговал даже молотками. Часть похищенного он продал, часть – хранил у себя.

Преступника поймали, было возбуждено уголовное дело.

Во время обысков были обнаружены украденные вещи. После того, как удалось установить скупщиков, собственникам вернули большую часть похищенного на сумму более 110 тысяч рублей.

Только за совершение одного эпизода по закону мужчине грозит срок до 2 лет лишения свободы.

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