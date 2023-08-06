Житель Ижевска отправился с огорода домой и пропал

В Ижевске ищут Блинова Николая Дмитриевича. Фото: поисково-спасательная служба «Регион 18»

В Ижевске разыскивают Блинова Николая Дмитриевича 1944 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательная служба «Регион 18».

5 августа около 14:00 он вышел с СНТ «Мир» в Завьяловском районе и собирался отправиться домой на ул. Ворошилова. Однако по адресу он не появлялся. На огород не вернулся. Телефона при себе у мужчины нет. Местонахождение неизвестно.

Пропавший плохо разговаривает и хромает.

Приметы: рост 170 см, седой, сероглазый, плотного телосложения. Был одет в рубашку в крупную клетку и с коротким рукавом бело-синего цвета, темно-синие джинсы, белые кроссовки.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Водопровод на улице Фалалеева реконструируют в Ижевске

С 26 июля возобновлены отпуска для солдат СВО из Удмуртии

В погоне за нетрезвым водителем в Ижевске машина ДПС врезалась в шлагбаум