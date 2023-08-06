Водопровод на улице Фалалеева реконструируют в Ижевске

Фото: страница и.о. главы Ижевска Владимира Гуляева в соцсетях

«Ижводоканал» в рамках инвестиционной программы модернизирует водопровод на ул. Фалалеева. Об этом сообщил в своих соцсетях и.о. главы Ижевска Владимир Гуляев.

Напомним, в 2020 году прошел масштабный потоп в этом районе на ул. Смоленской, которую позже переименовали в ул. Фалалеева. По словам Владимира Гуляева, работы повысят надежность сетей. В рамках программы заменят 560 м магистрального водопровода на участке от ул. Щорса до ул. Удмуртской. Также обновят запорную арматуру и колодцы. Жителей отключать от водоснабжения не планируют – воду подадут через резервную схему.

Также на ул. Новостроительной реконструируют 300 м водопровода около домов №29, 27а и 25а.

Используются износостойкие материалы.

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