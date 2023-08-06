Из-за короткого замыкания произошел пожар в квартире в Удмуртии

Огонь уничтожил натяжной потолок и имущество в квартире Фото: Мария Бакланова

6 августа около четырех утра, загорелась «двушка» в пятиэтажном доме Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Из-за огня уничтожен натяжной потолок и имущество, закоптились стены. Площадь пожара составила 24 кв. м. Причина – короткое замыкание проводов на потолке.

В МЧС рекомендуют следить за состоянием электропроводки и заменять ее, если она ветхая. Также напоминают о необходимости следить за электроприборами.

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