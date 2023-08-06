36-летнего жителя Удмуртии осудят за убийство односельчанина

Место происшествия. Фото: пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии

В Завьяловском районе закончили расследование в отношении 36-летнего местного жителя, который уже был судим. Ему предъявляют обвинения по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

В ночь с 23 на 24 мая обвиняемый выпивал с 60-летним односельчанином в деревне Старые Мартьяны. Они поссорились, и мужчина избил собутыльника. Удары он наносил в том числе по голове. Потерпевший скончался на месте.

Следователи провели медицинскую, криминалистическую и психиатрическую судебные экспертизы, а также допросили свидетелей.

Дело направлено в суд с обвинительным заключением. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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