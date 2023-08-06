Очевидец спас 4 человек из опрокинувшейся лодки в Каракулинском районе Удмуртии

Лодка опрокинулась на Каме в Каракулинском районе

Около деревни Чеганда Каракулинского района Удмуртии произошло происшествие на воде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Утром 6 августа по Каме плыла лодка «Прогресс-4» с четырьмя людьми на борту. При совершении маневра она опрокинулась. Но, к счастью, за ней наблюдал очевидец. Он подплыл к людям на своей «Казанке» и довез до берега.

В МЧС напоминают, что на плавсредства нужны права. Также не стоит рисковать жизнью и совершать опасные маневры.

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