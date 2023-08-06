Движение транспорта ограничат у строения №2 по ул. 9-й Подлесной в Ижевске

Движение на ул. 9-й Подлесной перекроют из-за строительства сетей
Фото: Архив КП
С 7 августа по 7 сентября ограничат движение транспорта по ул. 9-я Подлесная вблизи строения №2. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
На участке построят сети водоснабжения и водоотведения.
Также до 9 августа нет движения по ул. Пастухова, а до 13 августа – по ул. Ленина.
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