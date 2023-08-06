Самыми дорогими товарами на интернет-площадках в России стали картины Малевича и часы Rolex

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Эксперты интернет-площадки «Авито» рассказали RT, какие самые дорогие товары можно найти на сервисе.

Так, среди них золотое кольцо с изумрудами, часы Rolex Daytona Cosmograph, картины Кандинского и Малевича. Общая стоимость этих товаров – более 1 млрд рублей.

Также на «Авито» к дорогостоящим предметам отнесли комплект украшений из колье, браслета и сережек. Они украшены изумрудами и бриллиантами. Стоимость – 220 млн рублей.

«Одно из самых интересных и дорогостоящих полотен на платформе — это неназванное произведение Василия Кандинского за 450 млн рублей. По словам продавца, на данный момент картина нигде не выставляется, находится в Тбилиси и, самое главное, является оригиналом: это могут подтвердить документы проведенной для этого европейской экспертизы. Также на «Авито» можно найти картину «Супрематизм» Казимира Малевича за 450 млн рублей и «Отдых Дианы» Питера Рубенса за 19 млн рублей», – рассказали в пресс-службе «Авито».

Брендовые сумки – еще одна категория товаров, которая может стоить дорого. За 5 млн продают Hermes Birkin, которую изготовили специально для актрисы Нины Гриском в 1995 году. Также в качестве примера привели коллекционную сумку Chanel Slot machine minaudiere, которую в ограниченном количестве выпустили в конце 2022 года.

Также на площадке выставляют часы: Rolex, Richard Mille, Vianney Halter или даже советский антиквариат. Например, Rolex Daytona Cosmograph продают за 250 млн рублей.

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