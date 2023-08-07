Движение транспорта на границе Удмуртии и Татарстана закроют до 30 сентября

Ограничения введут на двух участках. Фото: @mindortransrt

До 30 сентября движение транспорта на дороге Агрыз – граница Удмуртии временно закрывается. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

Ограничения вводят на участках №1 (км 0,0 – км 3,4) и №2 (км 0,0 – км 1,6) в Агрызском районе. В указанный период здесь проведут капитальный ремонт.

Автовладельцев просят учитывать данную информацию при составлении маршрута. Для объезда власти предлагают воспользоваться дорогами по улицам: Казанская, Азина, Ленина, Азиатская в Агрызе.

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