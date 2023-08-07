Сотрудника УФСИН по Удмуртии предостерегли от разглашения гостайны

Мужчина хранил секретные документы у себя дома
Фото: Мария Бакланова
Сотрудника одного из исправительных учреждений УФСИН по Удмуртии предостерегли от разглашения гостайны. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.
Мужчина вынес за пределы режимной территории секретные документы и хранил их у себя дома. По мнению сотрудников ФСБ, в таких условиях узнать засекреченную информацию могли люди, доступ которых к этим данным запрещен.
УФСИНовцу выдали официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного частью 1 статьи 283 УК РФ.
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