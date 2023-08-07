5 человек пострадали в столкновении трех легковушек в Удмуртии

По факту ДТП проводится проверка. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

6 августа, в 15:45 на 40-м км дороги «Ижевск – Воткинск» произошло ДТП с 5 пострадавшими. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

28-летний мужчина за рулем авто «Опель Корса» выехал на встречную полосу движения и врезался в «ВАЗ – 2107» под управлением 33-летнего мужчины. После этого «Жигули» отнесло назад, и в результате машина въехала в двигающийся позади автомобиль «Фольксваген Поло».

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗа» и его пассажир – 32–летняя женщина, а также пассажиры автомобиля «Опель Корса»: 26–летняя девушка, 14–летний подросток и годовалый мальчик получили травмы. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. По факту ДТП проводится проверка.

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