Трех жителей Ижевска подозревают в незаконной организации проституции

Сотрудники салона за деньги оказывали клиентам услуги сексуального характера Фото: Амир Закиров

В Устиновском районе Ижевска под видом спа-салона работал бордель с проститутками. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По подозрению в организации проституцией задержаны владелец борделя и два администратора. По версии следствия, сотрудники спа-салона за деньги оказывали посетителями услуги интимного характера. Запись на прием проводилась по телефону. На каждом входе в помещение была установлена камера для идентификации посетителей.

В ведомстве отмечают, что в мае 2023 года полицейские уже закрывали нелегальное заведение, но подозреваемые вновь занялись противоправной деятельностью.

Во время обыска помещения полицейские изъяли документы, два видеорегистратора и кассу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами и содержание притонов для занятия проституцией). Организатор сейчас находится в изоляторе, один из администраторов – под подпиской о невыезде, а другому – запретили определенные действия.

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