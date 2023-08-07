На пост советника главы Удмуртии назначена Дарья Сунцова

Дарья Юрьевна Сунцова. Фото: myseldon.com

Сегодня, 7 августа стало известно о назначении Дарьи Сунцовой на пост советника главы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Основной задачей Сунцовой будет взаимодействие с предпринимателями для продвижения инвестиционного потенциала региона.

Ранее политик занималась общественными проектами популяризации предпринимательства в качестве члена правления бизнес-объединения «ОПОРА РОССИИ» и других организаций.

СПРАВКА:

Дарья Юрьевна Сунцова родилась в Ульяновске. Окончила Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Финансовый университет при правительстве РФ.

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