Еще 4 квартиры в первой хрущевке Ижевска не могут расселить

Жильцов расселяют с привлечением денег Фонда развития территорий Фото: Амир Закиров

В первой хрущевке Ижевска на ул. Ленина, 9 расселили 76 квартир из 80. Об этом рассказали «Комсомолке» в ответ на запрос в администрацию столицы Удмуртии.

Напомним, дом находится в аварийном состоянии. Его планировали снести еще до конца 2022 года. Пока идет процесс расселения жильцов.

Однако, как рассказали в администрации города, процесс идет медленно из-за расселения жителей. Кто-то получил компенсацию, кто-то не согласен с размером выкупной стоимости. Причины, что в доме до сих пор живут люди, следующие:

– непогашенные аресты и обременения;

– несогласие жильцов с условиями расселения;

– поиск собственников из-за вступления в наследство.

Расселяют жильцов в том числе в судебном порядке. Для собственников двух квартир купили жилье в Устиновском и Индустриальном районах. Другие получают деньги и ищут жилье сами.

«Снос аварийного многоквартирного дома №9 по ул. Ленина будет осуществлен в максимально возможные сроки с учетом вышеуказанных обстоятельств», – рассказали в муниципалитете «Комсомолке».

Жильцов расселяют с привлечением денег Фонда развития территорий. В будущем на месте хрущевки, как сообщалось ранее, на объекты коммунального или социального обслуживания, здравоохранения, образования, общественного управления, физкультуры и спорта. Есть вероятность появления парка или сквера. Ранее «Комсомолка» рассказывала, как живет дом.

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