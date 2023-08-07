Режим чрезвычайной ситуации из-за засухи сняли в Удмуртии

Режим ЧС в Удмуртии сняли Фото: Амир Закиров

Режим ЧС из-за почвенной засухи сняли в Удмуртии. Соответствующее распоряжение подписал глава Удмуртии Александр Бречалов 4 августа.

Напомним, режим ЧС ввели в республике с 3 июля. Причиной стала чрезмерная сухость почвы. По словам зампредседателя регионального правительства Ольги Абрамовой, засуха поставила под угрозу урожай и корм для животных.

Режим ЧС позволил хозяйствам избежать обязательств по возврату субсидий, если они не достигнут показателей, которые были установлены во время получения господдержки.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На пост советника главы Удмуртии назначена Дарья Сунцова

И.о. замглавы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков претендует на пост мэра

Волонтеры из Удмуртии спасли от смерти собаку с пулей в легких