Пять подростков спасли сотрудники ОСВОД на реке Кама в Сарапуле

Подростки решили переплыть затон, ширина которого около 200 метров. Фото: @osvod_ur

7 августа на реке Кама сотрудники общества спасения на водах в Удмуртии помогли 5 подросткам в возрасте 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Несколько взрослых с детьми пришли отдохнуть на берег затона грузового порта Южный в Сарапуле. Родители остались на берегу, а пятеро подростков отправились в воду. В воде ребята решили переплыть затон, ширина которого около 200 метров. Дети доплыли до другого берега, немного отдохнули и отправились обратно. Но на середине заплыва у одного из подростков закончились силы, и он начал тонуть. Друзья подплыли к тонущему товарищу и, поддерживая его, двинулись в сторону берега. Затем подростки начали звать на помощь, и на их крики пришли спасатели ОСВОД.

«Обессиленного подроста подняли в катер. А остальные в катер подниматься отказались и продолжили плыть к берегу. Пришлось осводовцам их сопровождать. На берегу добровольцы–спасатели передали мальчика родителям и сделали им серьезное внушение», – сообщили сотрудники организации. Спасатели также отметили, что в начале июня на этом месте утонул 13-летний мальчик.

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