Рыбак из Удмуртии проткнул себе глаз рыболовным крючком

Операция длилась около часа. Фото: Эльвира Пинчук

Врачи Удмуртии спасли зрение рыбаку, который проткнул себе глаз рыболовным крючком. Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

2 августа мужчина отправился на Каму с рыболовными снастями, но неудачно закинул удочку в воду и проткнул крючком веко и глаз, а также повредил щеку. Рыбака срочно доставили в Республиканскую офтальмологическую клиническую больницу, где врач–офтальмолог Александр Комиссаров провел сложнейшую операцию.

На крючке были зазубрины и поэтому просто вытащить его было нельзя, врачам пришлось разрезать его кусачками и удалять по кусочкам.

«Операция длилась около часа. В результате офтальмологам удалось сохранить пациенту глаз и зрение», – сообщает Пинчук.

Сейчас рыбак уже идет на поправку, скоро его выпишут из больницы, и он отправится домой. В целом на восстановление ему понадобится около 6 месяцев.

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