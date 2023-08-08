Тело мужчины достали из пруда в Ижевске

Тело мужчины вытащили из воды в 16:02
Фото: Архив КП
8 августа на ижевском пруду погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
По словам очевидцев, мужчина нырнул под воду и уже не вынырнул. Тело утопленника вытащили из воды в 16:02. Для его поисков привлекались водолазы ПСС Удмуртии. Причина и обстоятельства трагедии не уточняются.
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