Двух предпринимателей из Ижевска подозревают в вымогательстве 1,3 млн рублей

Мужчинам грозит до 15 лет колонии. Фот: скриншот из видео

В Ижевске по подозрению в мошенничестве и вымогательстве задержали двух предпринимателей 1990 и 1992 годов рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД Медиа.

По версии следствия, жертвой мужчин стал житель Глазова 1991 года рождения. Мужчина купил в автосалоне подозреваемых машину в кредит, а затем исправно вносил ежемесячные взносы. Однако, когда потерпевший попросил закрыть кредит, подозреваемые заявили, что деньги на их счет не поступали. Затем предприниматели, угрожая насилием, потребовали в короткий срок заплатить 1 млн 350 тысяч рублей.

Также известно и о другом покупателе, который пострадал от рук мужчин. При заключении договора купли-продажи подозреваемые убедили клиента внести 150 тысяч рублей предоплаты без заключения необходимых документов. Но в итоге стоимость авто, указанная в договоре, превышала ту, что была обговорена ранее. Тогда мужчина отказался подписывать контракт и попросил вернуть предоплату, но подельники заявили, что денег не получали.

В трех автосалонах мужчин стражи порядка провели обыски и изъяли 4 машины, два охотничьих ружья, два травматических пистолета, цифровую технику и 1,5 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 163 и части 2 статьи 159 УК РФ. Старший из подозреваемых находится в заключении под стражей, а младший – под домашним арестом. Расследование продолжается. Мужчинам грозит до 15 лет колонии.

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