Конюшня и домашнее хозяйства загорелись в Удмуртии 9 августа

Фото: @mchsUR

9 августа, в 00:35 в деревне Байсары Киясовского района произошел крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По предварительным данным, из-за короткого замыкания в светильнике загорелся дом. Пламя быстро разрослось и перекинулось на надворные постройки и конюшню. Тушить возгорание помогала добровольная дружина.

Пламя уничтожило дом и постройки на 123 кв.м, а также повредило конюшню на 16 кв.м. По словам сотрудников МЧС, это самый серьезный пожар, который зарегистрировали за минувшие дежурные сутки.

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