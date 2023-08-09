В комиссию по отбору претендентов на пост главы Ижевска вошел Игорь Краснов

В состав комиссии по отбору претендентов на пост главы Ижевска вошли 12 человек Фото: Архив КП

Глава Удмуртии Александр Бречалов внес изменения в состав конкурсной комиссии по отбору претендентов на пост мэра Ижевска. Соответствующий документ разместили на сайте регионального правительства.

Из комиссии вывели Дмитрия Миронова, который ранее занимал пост и.о. первого заместителя руководителя администрации главы региона. Его место занял заместитель гендиректора АО ИЭМЗ «Купол» Игорь Краснов. Всего в состав комиссии вошли 12 человек.

Напомним, все 20 кандидатов презентуют комиссии свои планы по развитию города 24 августа. По итогам собеседования будут отобраны два кандидата, которые затем выступят с программами перед депутатами Гордумы. Затем с помощью тайного голосования будет выбран следующий глава Ижевска.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Готовность Удмуртии к отопительному периоду превышает 58%

Двух предпринимателей из Ижевска подозревают в вымогательстве 1,3 млн рублей

Система оповещения и КПП появятся во всех школах столицы Удмуртии до 2027 года