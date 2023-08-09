С погибшим в зоне СВО младшим сержантом простились в Удмуртии

Орден Мужества передали семье военнослужащего Фото: Мария Бакланова

8 августа в Балезинском районе Удмуртии прошли похороны погибшего в Украине младшего сержанта Василия Чибышева. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава муниципалитета Юрий Новойдарский.

Указом президента бойца посмертно представили к ордену Мужества. Отличительный знак передали родственникам мужчины. Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Региональные власти оказывают семье мужчины всю необходимую помощь.

Редакция «Комсомольской правды–Ижевск» выражает семье военнослужащего соболезнования.

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