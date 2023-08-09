В Удмуртии скончался доктор биологических наук Николай Ильминских

Николай Геннадьевич Ильминских. Фото: @ya_izhevsk

9 августа в Удмуртии скончался доктор биологических наук, профессор УдГУ Николай Ильминских. По словам натуралиста Александра Кондратьева, профессор ушел из жизни после долгой и изнуряющей борьбы с инсультом. О месте и времени прощания с педагогом не сообщается.

Николай Ильминских родился 24 января 1954 года в деревне Варавай в Якшур-Бодьинском районе. Окончил государственный университет в Казани. В течение 42 лет профессор преподавал в университетах, более 40 из которых – в УдГУ. В период с 2001 по 2004 год Николай Ильминских руководил институтом гражданской защиты и экологии. Он также является автором множества научных и научно-популярных работ.

Редакция «Комсомольской правды–Ижевск» выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Ильминских.

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