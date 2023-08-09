«Прочно засела под самым сердцем»: ижевские врачи извлекли из груди военнослужащего полученную в зоне СВО пулю

Операция прошла за 20 минут. Фото: @id746081523

Хирурги ГКБ №6 Ижевска извлекли пулю из груди бойца СВО. Об этом ВКонтакте сообщила и.о. министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова. По ее словам, мужчину ранили еще в апреле 2023 года.

«Пуля прошла сквозь мягкие ткани, сломала ребро и прочно засела между отломками кости под самым сердцем», – объяснила политик.

Первую операцию боец перенес на передовой, однако тогда врачам не удалось извлечь снаряд. Вернувшись домой в отпуск, военнослужащий обратился в больницу, – его тревожило сломанное ребро. После рентгена врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Операцию провели за 20 минут под местной анестезией. Все это время мужчина общался с хирургами и говорил им о самочувствии. После операции пациент проведет в стационаре 4 дня, а затем продолжит лечение амбулаторно.

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