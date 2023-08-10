Почти 1,5 миллиона рублей похитили мошенники у пенсионерки из Сарапула

Возбуждено уголовное дело Фото: Мария Бакланова

Почти 1,5 миллионов рублей было похищено мошенниками у 70-летней жительницы Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По данным ведомства, потерпевшая искала способы заработка в интернете и на одном из сайтов нашла предложение, которое ее заинтересовало. Для получения прибыли нужно было совершать различные финансовые сделки. Женщина позвонила по телефону, указанному в объявлении якобы брокерской компании. Ей сразу предложили пополнить «инвесторский счет». В дальнейшем женщина пополняла его несколько раз. Помимо этого она перечисляла денежные средства неизвестным, представляющимися сотрудниками банков и правоохранительных органов.

«За полтора месяца женщина перевела на указанные ей счета почти 1 500 000 рублей. При этом она оформила несколько кредитов в разных банках и брала в долг у знакомых. В ходе дальнейшего общения «правоохранители» сообщили потерпевшей, что в г. Москва на её имя пытались оформить кредит, но «злоумышленника» задержали. Женщине стали поступать угрозы, после чего пенсионерка поняла, что общается с мошенниками и обратилась в полицию», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

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