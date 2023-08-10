Владимир Путин наградил главу Удмуртии Александра Бречалова орденом Дружбы

Указ президента о награждении госнаградой был опубликован 9 августа Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Владимир Путин наградил губернатора Удмуртии Александра Бречалова орденом Дружбы. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента России 9 августа.

Главу региона представили к госнаграде за «большой вклад в социально-экономическое развитие регионов России». С награждением руководителя республики уже поздравил председатель регионального правительства Ярослав Семенов.

«С заслуженной наградой, Александр Бречалов!» – написал политик на своей странице ВКонтакте.

Сам Бречалов свое награждение пока не прокомментировал.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Движение транспорта на перекрестке Удмуртская – Кирова в Ижевске закроют на 4 дня

«Прочно засела под самым сердцем»: ижевские врачи извлекли из груди военнослужащего полученную в зоне СВО пулю

Где получить и как использовать: 10 вопросов от родителей школьников о сертификате дополнительного образования в Ижевске