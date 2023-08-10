Дизельное топливо подорожало в Удмуртии за минувшую неделю

Цена на бензин марки АИ-98 осталась прежней Фото: Амир Закиров

В период с 1 по 7 августа в Удмуртии подорожало дизельное топливо, а также бензин марок АИ-92 и АИ-95. Об этом сообщает Удмуртстат.

Так за указанный период цена на дизельное топливо поднялась на 24 коп. и составила 59,07 руб. Бензин марки АИ-92 подорожал на 38 коп., теперь литр такого бензина обойдется автовладельцам в среднем в 48,84 руб. В то же время на 39 коп. поднялся ценник бензина марки АИ-95 и составил 53,08 руб. А вот цена на бензин марки АИ-98 осталась прежней – 60,30 руб.

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